"Riqualificare il Fosso e promuovere il borgo. Far rivivere le piazzette"

Qual è la ricetta contro lo spopolamento?

"Il rimedio passa attraverso il mantenimento e miglioramento dei servizi: sanità distrettuale, scuola, trasporto pubblico locale e facilitando l’accesso dei cittadini al Comune. Inoltre attraverso la costante attenzione alla viabilità, l’impegno per il decoro urbano, la promozione costante di iniziative ricreative e culturali creando così occasioni che facilitano momenti di aggregazione per migliorare la qualità della vita dei residenti e degli ospiti. Le risorse economiche andranno reperite attraverso la progettazione e la partecipazione a bandi".

Quali sono le urgenze urbanistiche?

"Rendere nuovamente fruibili quei luoghi all’aperto e al chiuso, fulcro della vita e della socialità, e portare a termine progetti iniziati dall’Amministrazione precedente come la caserma dei carabinieri e la riqualificazione del Fosso a Fosdinovo, poi il completamento della pista ciclabile e la nuova sede della protezione civile a Caniparola. Sarà importante ripensare gli accessi e a nuovi parcheggi a Fosdinovo capoluogo, a Caniparola e in altre frazioni. Infine per rendere più decorosi e più attraenti i borghi serviranno progetti di rigenerazione urbana per ricercare finanziamenti extra comunali".

I percorsi da attivare nel turismo e nel commercio?

"Fosdinovo è ormai una meta turistica riconosciuta. Anche grazie alla Bandiera Arancione del Touring Club, si dovrà promuovere l’immagine di Fosdinovo coinvolgendo le attività economiche, i produttori e le strutture ricettive, i percorsi sentieristici, puntando sulla cultura e su un turismo lento, di qualità e sostenibile. Occorre sostenere gli eventi consolidati e accogliere nuove proposte, favorire l’ascolto e la comunicazione, tornare a organizzare eventi attraverso la restituzione della "Casetta" con cucina al Fosso, coinvolgere tutte le frazioni, usando piazzette in borghi e spazi solitamente ignorati".

Quali sono i progetti per la cultura e per i giovani?

"L’offerta culturale, già di alto livello, dovrà basarsi su una stretta collaborazione con le associazioni del Comune che operano in questo settore. Bisogna implementare la programmazione e la qualità degli eventi già consolidati, per fare accrescere sempre più il senso di comunità, e pensarne di nuovi, rivolti proprio verso quei giovani a cui dobbiamo offrire la possibilità di rimanere sul territorio".