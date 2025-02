Ripulita la scalinata dell’Alberghiero in via XXVII Aprile

E’ stata pulita la scalinata della sede dell’Alberghiero in via XXVII Aprile. E con essa anche la strada. Tutto questo a poche settimane dalla segnalazione del degrado fatta dall’associazione Borgo del Ponte-Santa Lucia-Capaccola il luogo è stato oggetto di pulizia. "Abbiamo visto con piacere che, non sappiamo se in coincidenza o in seguito alla nostra segnalazione – interviene il presidente, Vincenzo Ozioso – si è provveduto alla pulizia sia della scalinata (ad opera della scuola) sia di tutta la via XXVII Aprile ad opera dell’Asmiu. Premesso che il tratto di strada da via Bassa Tambura a via XXVII Aprile non è stato interessato dall’opera di pulizia e che si spera ciò avvenga in un futuro prossimo, è auspicabile che si instauri un circolo virtuoso, e che vengano installati da parte del Comune di Massa una serie di cestini nella strada in oggetto e che i ragazzi vengano educati a non sporcare perché il primo principio per la salvaguardia dell’ambiente passa dai comportamenti individuali".