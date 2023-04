Ripristino ambientale per Cava Focolaccia

Via libera dal Parco delle Alpi Apuane al progetto di ripristino ambientale da parte della ditta Cave Focolaccia Srl per il sito estrattivo di cava Piastramarina, geograficamente all’interno del comune di Minucciano ma proprio al confine con il territorio comunale di Massa. Gli interventi hanno avuto il parere favorevole da parte della Commissione tecnica dei Nulla osta anche se la società dovrà comunque presentare una relazione tecnica approfondita che descriva le esatte e possibili interferenze tra i volumi scavati in difformità e la cavità carsica oggetto di tutela.

Il progetto di ripristino fa seguito a un’ordinanza firmata dall’allora presidente del Parco, oggi commissario dello stesso, Alberto Putamorsi alla fine di giugno del 2022, a seguito della conferenza dei servizi di maggio per il procedimento di valutazione di impatto ambientale sulla stessa cava all’interno del quale la società aveva autodenunciato escavazioni difformi a cielo aperto per 7.000 metri cubi. Una delle aree scavate in difformità interferiva inoltre con una cavità carsica, già oggetto di tutela.

Quindi era scattata l’ordinanza con sospensione delle attività nelle aree oggetto di difformità, con obbligo di riduzione in pristino, risistemazione e ricostruzione dell’assetto morfologico.