"Ripristinata la legalità dopo 5 anni". Obiettivo raggiunto dal centrodestra

Le forze di centrodestra esultano per lo sgombero dei locali di proprietà del Comune in via San Giuseppe Vecchio dove nel tempo avevano trovato spazio la sede dei Carc, spazio e palestra popolare e anche il comitato di Massa Insorge. In prima fila Fratelli d’Italia che nei giorni scorsi aveva presentato la mozione in consiglio comunale con la promessa di non fermarsi qua: il prossimo obiettivo è la Casa Rossa Occupata a Montignoso, nella ex casa cantoniera di Anas.

"Dopo 5 anni abbiamo riportato il tema della legalità e dell’occupazione di quei locali al centro del dibattito – sottolinea il coordinatore provinciale di FdI, Marco Guidi – e così si è data esecuzione allo sgombero che è prima di tutto il ripristino della legalità. Ora quei locali speriamo che vengano assegnati attraverso un bando pubblico. La città ha bisogno di spazi pubblici e quello lo è, ci sono tante associazioni che potranno partecipare. Per noi si tratta di un principio che deve essere fatto valere a livello provinciale. A Montignoso c’è una situazione analoga di illegalità con la Casa Rossa e abbiamo intenzione di muoverci per ripristinare la legalità".

Preoccupato di possibili ripercussioni? "Qualche minaccia più o meno velata al sottoscritto e a FdI c’è stata ma non ci facciamo intimidire. Ringraziamo le forze dell’ordine e chi stamani si è impegnato ad attuare lo sgombero". Parla di "vittoria della legalità" il deputato di FdI, Alessandro Amorese. "Le recenti intimidazioni al nostro coordinatore provinciale in seguito alle quali gli è stata assegnata la scorta, sono state solo l’ultimo capitolo di una intollerabile illegalità. Si è reso più che mai evidente che quei locali, in realtà, ‘ospitavano’ un’aggregazione di persone che fanno politica estrema e che la pratica dello sport era solo di facciata".

Anche il gruppo consiliare della Lega esulta a sua volta reclama la paternità dell’atto: "Un iter avviato quattro anni fa attraverso una mozione presentata dalla Lega. La conclusione di questa iniziativa rappresenta un passo significativo nella restituzione alla città uno spazio che dovrà essere recuperato e reso disponibile ai cittadini. Lo abbiamo fortemente voluto, è stato grazie a noi e al Sindaco Persiani se si è arrivati a termine di questo percorso che non è di certo iniziato 10 giorni fa ma proviene da anni di lavoro e impegno assieme a tutte le Istituzioni locali".