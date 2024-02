"Ripristinare le risorse tolte ai piccoli Comuni sotto mille abitanti"

Il consiglio regionale della Toscana chiede che il governo nazionale ripristini le risorse del fondo destinato ai Comuni sotto i mille abitanti.

L’assemblea ha approvato a maggioranza una risoluzione che impegna la giunta ad "attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento, avanzando la questione anche in sede di conferenza delle regioni, affinché venga individuato in tempi rapidi un veicolo legislativo mediante il quale il fondo complessivo, decurtato per l’anno 2024 con la legge di bilancio 2024, passando da 172 milioni di euro alla cifra di 128 milioni, sia ripristinato in base a quelle che erano le previsioni iniziali, e sia, altresì, data continuità all’ erogazione dei fondi previsti per le annualità successive". L’atto è stato proposto dalla commissione aree interne presieduta da Marco Niccolai.

"Stiamo parlando - ha spiegato Niccolai - della quarta annualità del fondo istituito dal governo Draghi. Per il 2024 dovevano essere destinati 85mila euro per ciascun Comune, invece sono solo 58mila, dopo due anni in cui erano stati superiori agli 80mila euro annui. Il fondo totale 2024 è passato da 172 milioni di euro a 128 milioni. Il taglio riguarderà anche nel 2025 e nel 2026". I Comuni toscani con meno di mille abitanti, è stato ricordato, sono 21 e tra questi ci sono anche quelli lunigianesi di Casola in Lunigiana, Comano e Zeri.