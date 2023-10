"Riprendiamoci la Marmotec". La Dansk punta tutto su Carrara

Per il terzo anno consecutivo l’azienda danese Dansk ha organizzato nello showroom di via Ilice il “fuorisalone” di Verona, ignorando la Marmomac, la grande fiera del marmo e della pietra naturale. Un’operazione commerciale che consiste nel portare i clienti, ma anche architetti e designer, quelli che il marmo lo promuovono in prima linea, nel cuore delle cave apuane. E così mentre nessuno pensa di riaprire una fiera di settore come Marmotec ma si punta al rilancio del marmo di Carrara nel cuore di Verona dove le aziende apuane fanno la parte del leone, alcune realtà come la Dansk, che si contano sulla punta delle dita di una mano, promuovono il marmo direttamente sul territorio. Così ieri in via Ilice, nella suggestiva location della Dansk di Claus Larsen e Giorgio Iardella, dopo il tour alle cave gli ospiti hanno potuto vedere i tantissimi materiali (lastre e blocchi) dello showroom, che oltre a tutti i marmi apuani compreso il nero Cattani, l’unico nero carrarese, espone marmi da tutta Italia, come il travertino di Rapolano, il cipollino di Minucciano e il travertino senese, e pietre naturali da tutto il mondo. Il tutto esposto nei 2mila metri quadrati dell’azienda che per gli ospiti ha organizzato anche un finger food allestito dalla Maison di Diego Crocetti.

"Come sempre Dansk vuole promuovere il territorio dove viene estratto e viene commercializzato l’unico materiale principe del territorio: il marmo bianco di Carrara – spiega Mariacarla Montanari, responsabile marketing e consulente in comunicazione della Dansk –. Mentre tutte le altre compagnie italiane e locali scelgono per i loro incontri di business la fiera di Verona, Dansk ha offerto a tutti i clienti internazionali un tour unico alle cave e una serata di gala con esposizione d’arte di Michelangelo Toffetti. È scioccante che si debba andare a Verona a promuovere il materiale che si estrae a Carrara e che negli anni si sia fatto fallire Marmotec, una fiera che viaggiava da sola, per il solo fatto di essere a Carrara, conosciuta in tutto il mondo proprio per il marmo. E comunque in tanti da Verona portano i clienti a Carrara, perché loro vogliono vedere la montagna dove viene estratto il marmo. Marmotec dovrebbe tornare in loco perché non è Verona famosa per il marmo, ma Carrara".

"Dansk è un’azienda in forte crescita con spirito di collaborazione e di innovazione nel settore lapideo – conclude Montanari –. Ci contraddistingue per uno staff di professionisti che mettono in primo piano la soddisfazione del cliente e la bellezza del nostro territorio. I titolari essendo stranieri subiscono la bellezza e il fascino del territorio carrarese proprio come i clienti, e lavorando in zona cercano di valorizzare al massimo una realtà unica al mondo come Carrara".

x