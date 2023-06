Ripascimento fase 2 Arriva sabbia a Ronchi Lavori sulle scogliere alla foce del Magliano

Via libera al secondo grande progetto di ripascimento sulla zona di Ronchi e nelle due celle a nord e sud del fosso Poveromo da parte della Regione Toscana: 100mila metri cubi di sabbia dragati dal porto di Viareggio da distribuire su circa un chilometro di costa, dal bagno Roma al bagno Bigini. A questi si aggiungono ad altri 30mila metri cubi di sabbia grossolana e 4mila metri cubi di ghiaia entrambi provenienti da cava. Saranno inoltre sistemate le scogliere alla foce del Magliano per migliorare il deflusso delle acque e ridurre la presenza del lavarone che arriva dal corso d’acqua a seguito degli sfalci.

Un maxi intervento che ha un quadro economico complessivo attorno ai 9 milioni di euro, di cui una parte è dedicata al porto di Viareggio per il dragaggio mentre circa 7 sono i milioni che toccano alla provincia apuana fra progettazioni, somme a disposizione e opere vere e proprie. La seconda grande opera di ripascimento dopo il primo lotto con 100mila metri cubi di sabbia realizzato un paio di anni fa che però non aveva avuto grandi risultati, e soprattutto non erano stati duraturi.

Il progetto, elaborato da “Interprogetti” per conto del Genio Civile Toscana Nord, ad ogni modo non dovrà passare dalla Valutazione di impatto ambientale: questa infatti è la decisione presa dopo oltre sei mesi di valutazioni tecniche con i contributi di tutti gli enti coinvolti e in particolare di Arpat. Una decisione che significa poter accelerare abbastanza i tempi, andare diretti al progetto esecutivo e appaltare la gara magari già questo autunno.

Oltre al ripascimento, da effettuare con draga da mare, il progetto prevede lo spostamento a nord del pennello che oggi si trova al ‘centro’ del fosso Poveromo con allungamento della radice. Alla foce del Magliano saranno tolti i massi che ostruiscono la sezione di sbocco del fosso Magliano, innalzando i pennelli che ne costituiscono la foce mentre sarà reso soffolto il pennello a sud. Questo dovrebbe garantire maggiore ricircolo di acqua e una spinta verso l’esterno del materiale galleggiante conosciuto come ‘lavarone’.

Opere che potrebbero essere realizzate in quattro mesi, secondo gli uffici, al di fuori della stagione balneare. I cantieri coinvolgeranno gli stabilimenti balneari che vanno dal Bagno Il Fortino verso sud fino al Bagno Ronchi di Levante, Caffè & Ristorante, poi dal Bagno Roma fino allo stabilimento Bagno Bigini. Gli accessi dei mezzi al cantiere saranno in corrispondenza degli stabilimenti Pescatori del Magliano es El Dorado Beach Club, poi in corrispondenza dell’incrocio tra il Lungomare di Levante e Via delle Vigne per accedere tra la Spiaggia Tiro a Volo ed Essenza Lounge Bar.

Il via libera arriva comunque con alcune prescrizioni, evitando dove possibile l’utilizzo di sabbia da cava e condurre specifiche verifiche sulla presenza di siti di nidificazione in particolare appartenenti alla specie di tartaruga marina Caretta Caretta che dal 2022 ha iniziato a depositare uova anche sulle nostre coste, con la possibilità di spostare la data di apertura dei cantieri a dopo il 31 ottobre.

Francesco Scolaro