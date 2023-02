Ripartono i lavori per la rotatoria del ponte Il Comune pronto a comprare la stazione

Sono ripartiti a pieno regime i lavori per la realizzazione della rotatoria e della nuova viabilità in località Bettola di Caprigliola. Ma attenzione. Il primo cittadino ha imposto una serie di modifiche al progetto originario per venire incontro alle legittime richieste (e proteste pubbliche tramite il nostro giornale) degli abitanti di Bettola e dintorni. Basteranno a sancire la ritrovata “pace sociale“? Si vedrà. Intanto vediamo quanto è accaduto.

A dare il cronoprogramma di massima dei lavori stato il commissario straordinario per i lavori al nuovo ponte e alle opere accessorie, il dirigente Anas Fulvio Maria Soccodato, che nei giorni scorsi, ha incontrato il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, nel suo ufficio in Comune. Ebbene, la rotatoria sarà pronta entro l’inizio dell’estate, mentre la nuova viabilità sarà fruibile nelle settimane successive, comunque entro la fine dell’estate. Dopo aver concordato queste date, l’ingegner Soccodato e il sindaco Valettini hanno visitato il cantiere dove sono in corso i lavori alla Bettola di Caprigliola, insieme al vice sindaco Roberto Cipriani e alla presidente del consiglio comunale aullese, Giada Moretti. Per capirci: sta per cambiare volto la viabilità dell’area dove verrà realizzata una rotatoria al termine del nuovo ponte, che è tornato a collegare la Bettola con Albiano Magra. Una rotatoria attesa perché eliminerà le code che potrebbero formarsi negli orari di punta del traffico. La sua realizzazione comporterà lo spostamento di un tratto della strada statale 62 della Cisa sul tracciato ferroviario dismesso, con l’eliminazione di due strette semi curve che passano sotto il dismesso impalcato ferroviario.

"Spostando di cento metri la rotatoria abbiamo salvato la vecchia stazione ferroviaria - spiega Roberto Valettini - . Nel primo progetto doveva essere demolita. Ora invece abbiamo già firmato un compromesso per rilevare lo stabile. Ci piacerebbe vederlo utilizzato come la veccia stazione Fs di Aulla, dove al primo piano abbiamo la Caritas e sotto c’è l’Arci. Sarebbe bello si facessero avanti le associazioni del territorio, ma devono essese rappresentative. Poi noi faremo di tutto per aiutarle". Notizie abbastanza buone anche per gli abitanti del “Casone“. "Abbiamo ottenuto per loro il massimo dei risarcimenti possibili. E’ indubbio che partiranno dei disagi, noi avevamo proposto ad Anas una soluzione diversa, ma non era realizzabile. E comunque adesso saranno eliminate le due curve sotto la ferrovia, che sono pericolose. Migliorerà anche il raccordo con la strada per Caprigliola, sia per chi viene da Aulla che per chi viene da Sarzana. Non sarà più pericoloso".