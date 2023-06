Ripartiti i lavori per il palasport Nuovo appalto dopo la pandemia

di Roberto Oligeri

Dopo la sosta causata dalla pandemia, a Fivizzano sono ricominciati i lavori per il Palazzetto dello sport. Ed il sindaco è felice di dire che in città ora ci sono ben 15 cantieri aperti. "I lavori sul Palazzetto dello Sport erano stati ripresi qualche anno fa con interventi sull’antisismica e gli spogliatoi all’ingresso - racconta Gianluigi Giannetti - ma tutto si era fermato bruscamente, a causa del Covid. Al termine della pandemia , si è dovuto ripartire con le procedure di gara in quanto le ditte a suo tempo aggiudicatarie dei lavori, non ci stavano più con i prezzi nel frattempo aumentati. Abbiamo iniziato una nuova procedura di appalto che prevede anche la sostituzione della vecchia copertura del tetto in eternit con materiali innovativi che verranno strutturati e fissati in maniera da poter poi ospitare un eventuale impianto fotovoltaico. Nelle prossime settimane si darà inizio alle tamponature delle pareti e poi alla posa di tutta l’impiantistica interna Si tratta di un intervento che comporta una spesa importante: circa 600mila euro - sottolinea Giannetti - . Però quella del Palazzetto dello Sport inagibile da tempo, è sempre stata una problematica sentita dalla popolazione di Fivizzano, specie fra i giovani ed andava risolta.

Siamo ancora un po’ “lunghi“ sulla tabella di marcia per la ricostruzione di questo immobile, ma l’impegno prefissato era di completarlo nei 5 anni della legislatura e confidiamo di riuscire a finirlo entro quel termine. Del resto, nel nostro Comune, in contemporanea abbiamo ben 15 importanti cantieri aperti: Palazzetto dello Sport, Campo Sportivo a Fivizzano con la sezione delle tribune coperte e costruzione di impianto di fotovoltaico , la costruzione delle scuole dell’ ex Ragioneria, l’area Camper a Fivizzano,la riqualificazione del cimitero degli Svizzeri, la riqualificazione della Porta Sarzanese nella parte a sud del capoluogo, la sistemazione a finalità di ricettività turistica della stazione ferroviaria di Soliera, stessa cosa per quella di Equi Terme, il “Palatenda“, struttura sportiva a Gragnola, l’ ex magazzino della stazione di Monzone, la riqualificazione del borgo di Monzone in via Riolo, il campo sportivo di Monzone, la costruzione di loculi a Monte dei Bianchi e ancora , seppure indirettamente, il rafforzamento del Ponte di Sassalbo sulla ss.63 e il viadotto di Gassano per il completamento della omonima variante; in totale, ripeto ben 15 cantieri aperti in contemporanea; e mi sia consentito dire che non è cosa da poco".