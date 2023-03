Riparte ’Una vela per la rinascita’ Equipaggi pronti alla solidarietà

Riparte la nuova edizione di ‘Una vela per la rinascita’. Il progetto riguarda l’utilizzo della velaterapia con approccio multidisciplinare pensato da ‘Asd Mure a dritta’ a sostegno di donne che stanno vivendo momenti di difficoltà affrontando una malattia, oppure a sostegno di donne che sono state vittime di abusi. Le prime donne dell’edizione 2023 salperanno a maggio da Marina, mentre a marzo hanno preso il via i laboratori creativi per preparazioni in stoffa, in collaborazione con Baratta Veltende e il centro antiviolenza ‘Donna chiama donna’ del Comune gestito dal Cif Odv. Per quanto riguarda la nuova edizione di ‘Una vela per la rinascita’, gli equipaggi, gli specialisti coinvolti e le ospiti delle prime uscite, il progetto è già stato definito, con le prime tre barche che salperanno con circa venti persone a bordo. Il progamma prevede appuntamenti nel corso di tutta la stagione e nel quale le donne saranno accolte gratuitamente. Durante le giornate saranno toccati temi di grande importanza, sia per chi segue o ha seguito terapie per importanti problemi di salute, sia per chi ha problemi di altra natura. Insieme alla nutrizionista si parlerà di cibo, nutrizione e del rapporto corretto con gli alimenti, e si mangerà e cucinerà con una nuova consapevolezza; che il cibo possa e debba essere un prezioso alleato per la nostra salute.

Altro tema sarà quello del movimento: a bordo insieme alle ospiti sarà presente una fisioterapista specializzata. Con lei verrà affrontato un altro tema di cruciale importanza, sia per chi ha subito interventi chirurgici e chemioterapia, sia per chi ha sottoposto il proprio corpo a forte stress in seguito a situazioni personale complesse. A bordo inizierà quindi un percorso di cura del corpo e della mente, con le donne che impareranno a utilizzare il movimento e a fare esercizi mirati per una completa riabilitazione e per ritornare in buona forma fisica. La vela sarà sempre al centro delle iniziative, e le donne potranno essere iniziate alle basi della conduzione a vela grazie ai comandanti e istruttori con la loro lunga esperienza. Le donne che parteciperanno alle diverse iniziative non dovranno sostenere spese, e saranno costantemente seguite da professionisti. Per info il sito è www.unavelaperlarinascita.it