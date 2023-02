Tutto pronto per la 14ª rassegna di teatro in dialetto massese. Protagoniste saranno tre compagnie teatrali consolidate sul territorio con un seguito pazzesco in tutta la città: si tratta di Teatro Comico Dialettale Massese, Teatro Città di Massa e Pan fatto ’n cà. Aprirà la rassegna, le sere del 24 e 25 febbraio con matinée domenica 26, il Teatro Comico Dialettale Massese che porterà in scena "Votate Isidoro" di Giovanni Iannello per la regia di Roberto Borghini. "La scelta di portare in scena ’Votate Isidoro’ – spiega Borghini – è data anche dall’attualità della nostra città in cui a breve si svolgeranno le amministrative e volevamo far ridere il pubblico con un tema attuale. È una commedia tragicomica, infatti, dove si ride e si riflette. Tutto in massese ovviamente".

Gli altri appuntamenti sono previsti dal 23 al 25 marzo e dal 12 al 14 maggio.