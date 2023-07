Riparte la cava Walton del Borla Sì all’escavazione ai piedi del Sagro

Dopo una lunga fase procedurale e burocratica, iniziata a maggio del 2022, arriva il via libera da parte della Regione al ‘Progetto di coltivazione e ripristino della cava del Borla. La cava, nel Comune di Fivizzano di Walton, ha ottenuto il Procedimento autorizzatorio unico regionale dopo la forte opposizione degli ambientalisti. Un iter tortuoso con numerose conferenze dei servizi, integrazioni e modifiche progettuali, oltre alle prescrizioni finali nell’atto che concede la pronuncia positiva di compatibilità ambientale valida per 10 anni. Fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente che comprende anche la Vinca, ossia Valutazione di incidenza ambientale, sui siti appartenenti alla Rete Natura 2000, oltre all’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, autorizzazione paesaggistica, nulla osta per le attività di cava e autorizzazione idraulica.

Un unico provvedimento, quindi, che ne racchiude diversi e per ciascuno sono previste prescrizioni specifiche. E’ stata essenziale anche la riapertura alla circolazione della Strada provinciale 10, comunicata dalla Provincia in conferenza dei servizi del 19 maggio, la cui interruzione costituiva una criticità rilevante per il progetto in esame dal punto di vista ambientale in quanto non rendeva attuabile l’allontanamento dei detriti accumulati nel tempo nell’area estrattiva secondo il cronoprogramma previsto dal proponente.

Il progetto prevede la realizzazione di attività di escavazione a cielo aperto e di ripristino ambientale in area completamente all’interno dell’area contigua del Parco Regionale delle Alpi Apuane e, si sostiene, "a quote inferiori a 1.200 metri" in conformità al periodo di validità del Pabe del Bacino Monte Sagro, approvato dal Comune di Fivizzano. Escavazione articolata in due fasi, della durata di cinque anni ciascuna, e prevede un volume totale estratto pari a 562.150 metri cubi con completa asportazione del ravaneto presente sempre nello stesso arco temporale.

Nella prima fase, oltre alle attività di escavazione nelle due cave che compongono il bacino, si prevede la riduzione dei depositi di derivati presenti in varie zone della cava, di parte del ravaneto presente nel settore nord dell’area contigua di cava e del grosso accumulo di detrito attualmente costituente una rampa. Saranno eliminate le aree di accumulo dei derivati dalle precedenti attività, lasciando come aree di deposito di rifiuti di estrazione modeste porzioni necessarie per il mantenimento della viabilità di cava. La seconda fase comprende, per i primi quattro anni, l’attività di coltivazione e la realizzazione del progetto di ripristino ambientale finale e di asporto del ravaneto attualmente presente. Tali attività di ripristino andranno avanti, in forma esclusiva e senza ulteriori attività di scavo, anche nell’ultimo e decimo anno.