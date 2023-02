Riparte il Carnevale: ecco gli appuntamenti

di Monica Leoncini

Fine settimana dedicato al carnevale. Sabato, finalmente, torna il carnevale a Villafranca, dopo lo stop dovuto al covid. Il ritrovo è alle 14 in Piazza della Repubblica, nel centro storico. I bambini e i loro genitori aspetteranno in piazza l’arrivo dei carri organizzati dagli amici di Malgrate e dai volontari di VAB e SER, impegnati in giochi di strada. La festa continuerà poi al Parco Tra la Cà con Crazy Circus, uno spettacolo realizzato dallo staff di Animazione Krizia’s Party per questa occasione. A condire il tutto, le dolci crepes delle volontarie dell’Arcobaleno della vita. Un sentito ringraziamento dal Comune va ai commercianti del centro storico per la loro preziosa collaborazione. Sempre sabato i volontari della Croce rossa organizzeranno una festa di carnevale dalle 14,30 ad Albiano Magra, con tanti giochi e puro divertimento. Da un’idea dei commercianti del centro storico e della Pro Loco "Città di Aulla", con il patrocinio dell’amministrazione comunale, "Il Centro in maschera" attende i bambini sabato. La festa sarà tutta per loro, dalle 14, nel centro storico di Aulla, con animazione, caccia al tesoro, pentolaccia, trampolieri, bolle di sapone. Non mancheranno canzoni per i più piccoli e verrà premiata la maschera più originale. La giornata avrà inizio già dal mattino con mercatini e stand enogastronomici, mentre dal tardo pomeriggio, ai giardini Don Guidoni, anche i più grandi potranno divertirsi, fare aperitivo e ballare con un dj set a cura di Dj Richy. Domenica dalle 14 alle 18 festa di carnevale a Bagnone. Alle 14 ritrovo al parco giochi in via Santa Caterina, poi la sfilata lungo il Bagnone con la musica della Filarmonica Santa Cecilia. Alle 14,30 in piazza Roma animazione con Francesca Faggioni, alle 16,30 ritrovo a Corlaga nel piazzale della Chiesa con giochi e merenda, per finire, alle 17 spaventino e il falò. Carnevale a Ponticello, domenica, con partenza sfilata alle 14,30 da piazzale della chiesa di Ponticello. Soste a Canale, centro commerciale Scorcetoli, bar Fringuello, conclusione e premiazioni dei migliori carri e della maschera più bella. All’arrivo a Ponticello sarà offerta una ricca merenda offerta dall’associazione di Ponticello. Martedì giochi e animazione per bambini in piazza castello a Filattiera, a partire dalle 15, una festa organizzata dai donatori di sangue, Giocatletica filattierese e comitato per l’asilo vecchio, in collaborazione con il comune di Filattiera. Ricco rinfresco per grandi e piccini offerto dalle associazioni.