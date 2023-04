Riparte il cantiere per la scogliera Lavori monitorati dalla Capitaneria

Dopo il nulla osta di ieri mattina ripartono i lavori alla passeggiata a mare, bloccati da Arpat per una questione di scala di grigi delle pietre utilizzate. Lunedì mattina entra nel vivo il cantiere della nuova passeggiata con il posizionamento dei blocchi nella parte a mare. Come assicurato dall’Autorità portuale il cronoprogramma del cantiere, nonostante lo stop imprevisto, riprende senza grandi ritardi. Sempre ieri la Capitaneria di porto ha firmato l’ordinanza per monitorare l’andamento dei lavori nella parte a mare, quella di sua competenza.

I lavori erano stati bloccati da Arpat per una difformità nella scala cromatica dei grigi dei blocchi di marmo utilizzati per la nuova scogliera. Difformità che l’Autorità portuale aveva subito illustrato in una relazione dove si spiegava che i marmi provenienti da cave differenti non avrebbe creato problemi estetici, anche in conseguenza del fatto che la collocazione di questi blocchi era interna, in parte in profondità, e dunque non visibile. Con la ripresa dei lavori dopo uno stop di quasi quattro settimane, e senza ulteriori rallentamenti, l’opera da 870 metri di passeggiata sul mare per cinque di larghezza dovrebbe essere conclusa entro il 2024. Si tratta del quarto lotto del progetto del nuovo water front. Il primo riguarda la riqualificazione del sistema di accessi al porto, il secondo del lungomare (i viali Colombo e Giovanni da Verrazzano), il terzo la realizzazione di piazze e percorsi di collegamento.

Intanto l’Autorità portuale ha disposto il trasferimento il bar ‘Momento beach’ della spiaggia libera. E così da fine aprile l’attività proseguirà nei locali dell’ex ristorante della Tuga, che si trovano fuori del cantiere della passeggiata, ma che come anche gli altri fondi saranno oggetto di un intervento realizzato di concerto tra Autorità portuale e Comune di Carrara. Un trasloco necessario anche per mettere in sicurezza l’area davanti al bar sulla spiaggia libera, che di notte è diventata la metà di raduni a base di alcol e droga, danneggiamenti e risse. Come avevano denunciato gli affezionati della passeggiata, che nonostante i lavori in corso percorrono giornalmente quel piccolo tratto di passeggiata ancora aperto. Alessandra Poggi