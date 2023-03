Riorganizzazione della macchina comunale "Renderemo il servizio più veloce e efficiente"

Palazzo civico mette mano ai settori con una riorganizzazione totale della macchina comunale: "Così il Comune sarà più efficiente e più vicino alle esigenze della città", ha detto la sindaca Serena Arrighi subito dopo l’approvazione del nuovo organigramma. Una riorganizzazione in dieci settori che vede la nascita di una sezione nuova di zecca, quella ai lavori pubblici e attuazione del Pnrr, che sarà dedicata alla gestione dei fondi e dei progetti dedicati al Pnrr.

Settore per cui si dovrà trovare un dirigente, che resterà in carica fino alla conclusione dei lavori legati ai fondi del Pnrr, a differenza di quelli nominati dalla sindaca il cui mandato scade alla scadenza del mandato della sindaca. Ma si cerca anche un nuovo dirigente per il settore all’urbanistica, dopo l’uscita per un nuovo incarico di Michele Bengasi Fiorilli, e in corso ci sono le selezioni per dodici nuove leve tra diplomati, laureati e agenti di polizia municipale.

Mentre per marmo e ambiente si è quasi conclusa la selezione che porterà alla nomina del nuovo dirigente con incarico a tempo determinato, così come previsto dall’articolo 110 del Tuel. Questi invece i nomi dei dirigenti che restano al loro posto: Cristiano Boldrini settore affari e servizi generali, Massimiliano Germinasi bilancio e partecipate, Guirado Vitale attività produttive, Cinzia Compalati (di recente nomina) alla cultura, Luca Amadei servizi tecnici, Giuseppe Bruschi marmo e ambiente, Barbara Tedesci servizi sociali, Paola Micheletti polizia municipale e sicurezza.

"Il nuovo organigramma – spiega ancora la sindaca Arrighi – prevede l’aumento temporaneo e finalizzato all’attuazione del Pnrr, la creazione di un settore ad hoc e di conseguenza l’aumento del numero dei dirigenti comunali, come previsto dalla normativa speciale in materia. Parallelamente abbiamo deciso di riallocare alcune funzioni strategiche come personale, tributi, entrate diverse, lavori pubblici in settori diversi da quelli storici, anche per favorire il principio della rotazione che è previsto dalla legge in materia di trasparenza".

"La riorganizzazione prevede – prosegue la prima cittadina – anche l’introduzione di un livello intermedio di coordinamento degli uffici attraverso l’istituzione di una nuova struttura di media dimensione, che coordini una parte consistente o l’intero insieme degli uffici che compongono il settore, la cui titolarità` e` da attribuire alle posizioni organizzative che in tal modo vedono ampliata, arricchita e valorizzata la propria funzione di direzione e del coordinamento".

Ma non è tutto: "In questo modo andiamo a razionalizzare le unità operative esistenti – aggiunge Arrighi – con l’obiettivo di mitigare l’eccessiva parcellizzazione delle funzioni e mansioni ed evitare la dimensione quasi unipersonale di alcune di esse, creando maggiore flessibilità` ed efficacia nell’utilizzo del personale. Completato questo necessario passaggio in giunta, gli aspetti più tecnici della riorganizzazione saranno in capo al segretario generale e ai dirigenti – conclude con il suo intervento la prima cittadina – e passeranno anche dal confronto continuo con le organizzazioni sindacali".

Alessandra Poggi