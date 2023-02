Riondino canta De André

Domani alle 20,30, nel giorno del suo compleanno, sarà inaugurata la piazza dedicata al cantautore genovese Fabrizio De André, il cui nominativo va a sostituire quello di Cesare Battisti. All’inaugurazione sarà presente anche Dori Ghezzi, la compagna di vita di Faber. E a seguire (alle 21) agli Animosi ci sarà lo spettacolo di Chiara Riondino ‘Omaggio a Fabrizio De André’. Per l’occasione l’artista fiorentina salirà sul palco assieme a Fabio Battistelli al clarinetto, Massimo Barsotti al pianoforte, Vittorio Barsotti alle chitarre e Giulio Barsotti a contrabbasso e batteria. I biglietti per lo spettacolo sono in vendita sul circuito Vivaticket, mentre al teatro degli Animosi si possono acquistare domani dalle 10 alle 12,30 e dalle 18 alle 21. La cerimonia prevede interventi delle autorità dell’ammiistrazione comunale.