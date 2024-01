Rinviato l’incontro di archeologia sul nazismo

Per motivi familiari l’incontro con Cristiana Barandoni sull’archeologia e il nazismo in programma stasera alle 18,30 al San Giacomo non ci sarà. Gli organizzatori di Spazio Alber1ca si scusano con il pubblico e ricordano che il percorso riprenderà il giovedì successivo primo febbraio su ’I miti e la loro materialità’. Il marmo lunense, dal suo primo impiego in poi, non smise mai di trasformarsi in opere d’arte, in particolare quelle legate al mito. Impresse nella nobile materia le storie che divennero tradizione culturale, arte e letteratura. Alcuni miti, più di altri, sono ben incardinati a questa materia nobile e sono giunti a noi oggi attraverso di esso come preziosa testimonianza di civiltà.