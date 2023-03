Rinviato l’evento di oggi al palazzetto dello sport

Per cause di forza maggiore è stato rinviato il torneo di beneficenza tra associazioni di volontariato denominato "Stop Violence Against Women" che doveva svolgersi questo pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Massa. L’evento a favore dell’Associazione Sabine Odv, che si occupa di di sostegno a donne e minori vittime di violenze ed abusi, verrà rimesso in calendario quanto prima da "Futbol y Pasion" che ne è l’organizzatore in collaborazione con lo Skating Club Massa. Al torneo di calcio a 5 hanno aderito le squadre di Vigili del Fuoco, Pubblica Assistenza Carrara, Croce Rossa Massa, Amici dello Sport, Asd Afaph e Questura Massa Carrara.