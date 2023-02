’Rinverdi-Amo Marina’ fa il botto Raccolti finora oltre 12mila euro

Non si ferma l’incessante lavoro dell’associazione ’Rinverdi-Amo Marina’. Fino ad oggi sono stati raccolti complessivamente 13mila euro che sono stati immediatamente utilizzati per l’acquisto di circa trenta piante. I nuovi alberi saranno piantati nella giornata di sabato 25 febbraio e questa sarà la prima volta che l’associazione farà vedere in maniera concreta come si sia spesa per riportare il verde a Marina dopo il maltempo che flagellò il litorale a metà agosto scorso, che si portò via centinaia di piante, lasciando praticamente senza alberi la pineta Paradiso, per non parlare poi di quella alla Caravella, duramente martoriata dal passaggio del downburst, che non ha colpito soltanto la natura, ma che provocò anche ingenti danni a privati ed edifici comunali.

Dopo la tempesta torna quindi il sereno. L’associazione sarà presente, assieme alla sindaca Serena Arrighi e all’assessore Carlo Orlandi all’iniziativa di sabato 25 alle 10 alla scuola dell’infanzia Paradiso di via Bassagrande per la prima piantumazione. "Siamo particolarmente soddisfatti – racconta il docente e promotore dell’iniziativa Riccardo Canesi (nella foto) – che finalmente si vedano i frutti della nostra iniziativa nata subito dopo i danni provocati dal maltempo alla natura marinella. Le scuole come primo passo. Non è una scelta casuale: il parco e quasicompletamento spoglio di alberi. Ci pensate quando inizieranno le giornate soleggiate? Come faranno i nostri bimbi senza un po’ di ombra per ripararsi? Ora non c’è rimasto quasi più niente. Abbiamo portato avanti questa iniziativa di concerto con Nausicaa e il dirigente Mikado Menconi, ovviamente in collaborazione con l’amministrazione comunale. All’incontro ci sarà la sindaca e l’assessore Orlandi, ma anche la dirigente della scuola, Marcella Bertocchi. Non vediamo l’ora di piantare le prime piantine"

"Oltre a questa iniziativa – conclude Canesi – ci saranno anche dei fondi che saranno donati dalla Fondazione Marmo che saranno utilizzati per il verde e per i parchi giochi, poi un’altra azienda che opera nel porto ha deciso di fare una donazione per acquistare altri alberi. La città ha risposto in maniera adeguata: non escludo che durante la mattinata di sabato 25 ci possano essere delle gradite sorprese, che per il momento non svelerò".

