Rinnovato il parco dei Quercioli con cinque piante ad alto fusto

Nel parco dei Quercioli, primo e unico in Italia a essere dedicato alla poesia in dialetto, si è svolta la celebrazione della Festa nazionale degli alberi. In accoglimento della proposta di Franco Frediani, sono stati piantumati cinque alberi di alto fusto, in sostituzione di altrettanti, morti per malattia o vecchiaia. La breve ma sentita e partecipata cerimonia, ha visto gli alunni delle classi III, IV e V della primaria Carlo Collodi, sotto la direzione delle rispettive insegnanti, recitare una serie di poesie dedicate al mondo del verde. Era presente il sindaco Francesco Persiani che ha anche dato... saggio di dimestichezza col badile. Persiani ha ribadito come l’amministrazione si stia impegnando per consegnare alla città un ambiente sempre più vivibile e ha annunciato che presto saranno piantumate numerose alberature in via Croce, all’interno dell’ex Pomerio Ducale, al Parco della Rinchiostra e a quello dell’Ugo Pisa. Sono poi intervenuti, l’agronomo del Comune, Gabriele Mussi, che ha illustrato le piante messe a dimora. Si tratta di quattro querce e un ciliegio da fiore. Il parroco, don Mario Amadi, ha proceduto alla loro benedizione.

Con l’anno nuovo il parco sarà teatro della seconda edizione di ’A ve legge la mè’, la manifestazione poetica che vede coinvolti tutti coloro che, amanti del dialetto, hanno voglia di recitare una loro poesia. Per quell’occasione Frediani si augura venga accolta la proposta di titolazione del parco, peraltro sostenuta anche dal Teatro Città di Massa, a Giuliana Andreazzoli, che del dialetto massese fu regina indiscussa.