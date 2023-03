Rinascita per lo storico impianto Scatto in avanti per il campo dei Pini "Niente variante: via al recupero"

"Il campo dei Pini è di nuovo un’area sportiva. Si può già partire con la progettazione preliminare del recupero, non serve la variante urbanistica". E’ una buona notizia per tutti i marinelli e per tutti gli amanti dello sport e delle attività all’aria aperta quella che dà l’assessore all’Urbanistica Moreno Lorenzini: i tempi per il recupero del campo dei Pini si annunciano più brevi di quanto previsto. L’impianto di via Firenze, abbandonato da anni e la cui destinazione d’uso è attualmente quella di edifici scolastici, potrà essere rimesso a nuovo senza dover passare dal lungo iter di una variante urbanistica. Luogo simbolo dello sport marinello, con particolare respiro per il calcio, era più volte finito agli onori di cronaca con gli stessi residenti desiderosi di riappropriarsi di una zona lasciata del dimenticatoio per troppo tempo.

"Il Piano operativo comunale – spiega Lorenzini – prevede che se il cambiamento di destinazione d’uso riguarda sempre aree destinate ai servizi al cittadino allora questo si possa fare senza che ci sia variante, a patto però che siano garantiti alcuni standard urbanistici minimi. Grazie all’ufficio tecnico del settore Urbanistica che ha effettuato una verifica sia ai sensi del Dm 144468 che ai sensi del vigente Piano Strutturale e ha confermato che l’intervento risulta coerente agli standard minimi per cui l’eventuale rimodulazione delle superfici per cui è possibile mantenere e potenziare l’attuale impianto sportivo esistente senza che ciò comporti una variante urbanistica".

"Il campo dei Pini – prosegue l’assessore – è una struttura molto importante non solo per Marina, ma per tutta la città e fin da subito abbiamo inserito il suo completo restyling tra le nostre priorità, ora che tutti gli aspetti burocratici sono stati chiariti possiamo cominciare a pensare alla fase operativa. Questa dovrà quindi necessariamente cominciare con il preparare un progetto preliminare, che realizzeremo con i nostri uffici e che ci servirà anzitutto per avere una stima precisa dei costi della ristrutturazione che prevederà il rifacimento del terreno di gioco, della tribuna e di un bar-ristorante e, sulla base di questa – conclude Lorenzini –, prepareremo poi un bando con annessa convenzione".