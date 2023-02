Rinasce il turismo nella provincia apuana "Gli stranieri sono innamorati del territorio"

I numeri sono ancora provvisori, manca circa un 10% del lavoro per avere un dato consolidato, ma già ora si può dire che il 2022 è stato un buon anno per il turismo a Massa Carrara, in grado di raggiungere e in parte superare i risultati del 2019, l’ultimo anno prima della pandemia e che ormai è il termine di confronto del sistema turistico. Le statistiche sono state al centro della commissione attività produttive del Comune di Massa ieri mattina, presieduta dal consigliere della Lega Marco Battistini. Sono numeri riferiti all’intera provincia apuana, quindi riguardano i due ambiti Riviera Apuana e Lunigiana, perché prima di avere quelli divisi per ambito e comune bisognerà attendere il valore consolidato. Ma sono significativi per il territorio anche in questa forma.

Partiamo dal dato generale alberghiero ed extra alberghiero in paragone al 2022: gli arrivi registrano una crescita del 9% circa, per oltre 211mila in 12 mesi, mentre sono leggermente calate le presenze di un 3,73%, dato che comunque sembra facile da recuperare sul consolidato. La grossa novità del 2022, come ha fatto notare Battistini, sono gli stranieri: rispetto al 2021 sono aumentate del 57% circa gli arrivi e di quasi il 50% le presenze. "E’ chiaro che il turismo straniero nel 2021 non si era ancora ripreso dalla pandemia - ha detto Battistini – e mediamente rappresenta 30% del nostro turismo". L’aggregato italiano più stranieri registra un +18,76% di arrivi e +5,86% nelle presenze pari a oltre 1,1 milioni (le presenze sono i numeri di giorni di soggiorno totali).

A crescere negli arrivi sia l’alberghiero sia l’extra alberghiero mentre il calo degli italiani registrato soprattutto nei mesi estivi si può riferire alla riapertura dei viaggi all’estero che hanno spinto tanti connazionali a scegliere altre mete dopo due anni di stop. Nel confronto con il 2019 poi i numeri sono confortanti: mettendo insieme italiani e stranieri già superati gli arrivi con una crescita superiore al 2,6% e di presenze per +1,68%. "Sarà poi interessante analizzare i dati per ambito per capire il trend vero – ha sottolineato il vice sindaco di Massa Andrea Cella – e attendiamo i dati definitivi che comunque anticipano già un sostanziale allineamento anche nella lieve perdita sui turisti italiani".

"Il dato confortante è che si stanno consolidando i turisti stranieri e un aumento degli arrivi fuori stagione: piano piano forse sta passando il concetto che nostre terre sono visitabili oltre la stagione estiva ed è questo a cui stiamo lavorando come ambito. Sicuramente la collaborazione fra i due ambiti potrà portare ancora più vantaggi, se riusciamo a migliorare i trasporti fra due ambiti credo che il dato salirà ancora. L’unico dato non positivo è che non c’è stato un incremento ad agosto".

FraSco