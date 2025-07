Rinasce il tiro con la fionda. Fa centro a Massa il primo campionato regionale

Al campo di tiro delle frecce apuane si è tenuto il primo campionato regionale Arci Caccia di tiro con la fionda (’sbrombola’). Al termine di una gara ricca di colpi di scena si è imposto Marcello Bertoneri, primo campione regionale della specialità, seguito nell’ordine da Nicola Elefante (secondo), Fabrizio Del Francia (terzo), Walter Farina, Carlo Coppa e Nicolò Imelli. La gara, diretta magistralmente da Massimo Ceccarelli, è stata emozionante con un’ultima tornata di tiro da 15 metri che in parte ha sconvolto quelli che erano i valori emersi fino a quel momento, ma che comunque ha confermato l’alto livello tecnico dei partecipanti, con molti di loro che hanno sfiorato il podio.

La giornata è stata caratterizzata da un’atmosfera goliardica fatta di ricordi verso una pratica che era patrimonio comune di tutti e ora quasi scomparsa, e ha visto la partecipazione di un folto pubblico che nonostante il caldo torrido ha voluto vivere l’intera competizione applaudendo i centri e sottolineando le... padelle. L’evento ha visto la partecipazione anche di molti giovani e ragazzi che, grazie alla dedizione di Nicola Elefante, hanno provato l’emozione della fionda riuscendo a scoccare tiri perfetti, facendo risuonare le campane dei cartelli di bersaglio. A questi giovani partecipanti l’organizzazione ha dedicato il Memorial Molendi Antonio, detto Andreino, cacciatore d’altri tempi che ha praticato con passione fino a 91 anni la caccia con la seguente motivazione: "A un uomo nato e vissuto nel nostro territorio che da cacciatore ne ha preservato la natura e l’ambiente, senza mai migrare verso lidi più facili dal punto di vista venatorio, alla ricerca di ricchi carnieri, preferendo faticare e sudare per un prelievo etico, che aveva come finalità il consumo familiare magari arricchito dalla polenta fatta con il granturco del proprio orto". Questo particolare premio è stato consegnato al nipote, Filippo Tommasi, di 9 anni. Alla fine tutti i giovani partecipanti hanno ricevuto maglietta e cappellino della Fondazione Una, tra le promotrici della manifestazione.

Ora l’appuntamento è al prossimo anno. Gli organizzatori, per voce del coordinatore del circolo Stefano Cattani, intendono ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al buon esito della manifestazione e tutti i volontari che si sono prodigati con il loro lavoro, "ma in particolare l’associazione sportiva Le Frecce Apuane, e Il suo presidente Daniele Bruni, che ci hanno messo a disposizione il loro campo consentendoci di realizzare la manifestazione. Grazie alle aziende che hanno fatto loro lo spirito della manifestazione: Tecnoservice servizi tecnologici, Fonteviva, La Bottega di Ado, Agraria Battistini, Agraria Non solo erba, Armeria Adler, Bar Caffetteria Sabrina, Ottica Optimoda, Autolavaggio Del Freo Davide, Pizzeria l’Arena della Versilia, Abbigliamento Time Out.