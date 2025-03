"Rimuovete quella discarica alla Rinchiostra"

Italia Nostra chiede l’immediata rimozione della discarica autorizzata nel Parco della Rinchiostra. "Avendo effettuato un sopralluogo per verificare se i giochi per i bambini erano stati attivati – scrive il presidente dell’associazione, Bruno Giampaoli –, e ancora non lo sono, abbiamo visto con enorme sconcerto che intorno alle piante in varie zone del parco è stato scaricato materiale composto da pietre a spigolo vivo, cocciame di scarto dell’edilizia, plastiche e pezzi di vetro. Non si tratta di una discarica abusiva ma di un’operazione autorizzata, assurda e pericolosa oltre che esteticamente spregevole. Vogliamo sperare che all’attenzione degli organi comunali questa cosa senza senso sia sfuggita, anche se è difficile crederlo. E se si fa male un bambino con quei pezzi di vetro?". Non è davvero confortante vedere un parco trattato con elementi di discarica. L’associazione Italia Nostra invita gli organi competenti "a rimuovere o far rimuovere immediatamente tale schifezza. In mancanza, si renderà inevitabile una denuncia per procurato pericolo".