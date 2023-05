"Rimpallo continuo di responsabilità"

Bonifiche, non tardano ad arrivare le reazioni. Scrive Fabio Evangelisti: "Leggiamo sulla stampa che ’(..) la perdita di circa 13 milioni di euro per la bonifica dei siti inquinati’ è da imputarsi alla disattenzione dell’ex sindaco, quello sfiduciato, per intendersi. A dichiararlo non è la solita sinistra protestataria, ma un deputato di destra e un ex assessore che nella precedente giunta comunale aveva un ruolo rilevantissimo. Roba da non credere. I candidati a sindaco delle destre si scambiano accuse l’un l’altro come se fossero entrambi stati all’opposizione negli ultimi cinque anni. Per di più plaudono all’arrivo di un generale dei carabinieri come commissario alle bonifiche, senza rendersi conto che tale nomina è la certificazione del fallimento di entrambi sulla complessa vicenda. E sempre a proposito di bonifiche, forse qualcuno ricorderà le promesse e anche le minacce del sindaco sfiduciato: ’se non iniziano i lavori di bonifica davanti all’ex-colonia Torino di Marina di Massa, m’incateno al cancello’. Discussioni, polemiche e rimpalli di responsabilità fino a quando i lavori sono finalmente partiti. Era il settembre del 2022, con la rassicurazione e l’impegno che i lavori si sarebbero conclusi nel febbraio di quest’anno. Invece eccoci a maggio, all’inizio di una nuova stagione turistica, e tutto è bloccato. Intanto arrivano i primi vacanzieri e i lavori sono ancora interrotti con la strada delle colonie (Via Lungomare di Ponente) che è ancora interdetta alle auto e anche ai pedoni".