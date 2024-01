"Rimediamo agli errori dei 5 stelle"

"Meno livore, più onestà intellettuale". Così l’assessore alle Partecipate del Comune di Carrara, Carlo Orlandi (nella foto) replica agli attacchi del consigliere dei 5 stelle Matteo Martinelli. "L’ex vicesindaco – scrive Orlandi – è stato il volto di un’amministrazione bocciata dai carrarini, se ne faccia una ragione. Di fronte a questo fallimento sarebbe stato facile per noi puntare il dito sulle tante magagne trovate in eredità, ma non l’abbiamo fatto. Avremmo, potuto chiedere conto a chi ci ha preceduto del perché in cinque anni non fosse stato capace di spendere i 17 milioni che aveva trovato in dote dal bando delle periferie, ma non lo abbiamo fatto. Ci siamo solo rimboccati le maniche, abbiamo cominciato a lavorare e i risultati dopo un anno e mezzo di governo stanno cominciando ad arrivare. Questa cosa, evidentemente, Martinelli non la riesce a digerire. Quanto alle sue critiche, siamo consapevoli che sull’igiene urbana ci sia da migliorare e stiamo lavorando per farlo. Basterebbe però un minimo di onestà intellettuale al consigliere Martinelli per riconoscere che l’attuale giunta sta provando a porre rimedio ai tanti errori grossolani fatti dall’amministrazione precedente in materia di igiene urbana e di gestione delle partecipate. Ne sono la dimostrazione i cassonetti cosiddetti intelligenti, che ancora oggi non si capisce perché vengano chiamati così, dato che parliamo di batterie di contenitori elettronici apribili solo tramite tessera, spesso sottodimensionati e altrettanto spesso soggetti a onerose manutenzioni. Non servivano strateghi abili a capire che non erano adatti alla nostra città, dato che molte realtà vicine che li avevano precedentemente adottati, sono poi tornate indietro da quella scelta.