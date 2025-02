Rilancio Carrara est. Affidato l’incarico

Si è conclusa in questi giorni la procedura negoziata per affidare il primo lotto dei lavori di riqualificazione di Carrara est. La miglior offerta presentata è quella della Ediltecnica di Carrara, che si è aggiudicata il cantiere per un importo complessivo di 850mila e 567 euro. L’azienda si dovrà occupare del nuovo look di questa parte della città, che prevede anche la posa di una nuova pavimentazione in marmo e pietra, l’installazione di percorsi trattili e di segnaletica. È il risultato legato alla riqualificazione urbana per la sicurezza territoriale, resilienza e decoro che i cittadini attendono da anni e che forse finalmente potrà vedere la luce.