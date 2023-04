Riflettori sulla Via del Volto Santo La mappa di progetti e investimenti

Al museo degli Agostiniani di Fivizzano sabato scorso si è svolta la presentazione del libro “Lungo la Via del Volto Santo“ di Giovanna D’Amia, docente al Politecnico di Milano. Un evento che ha visto la partecipazione di Gianluigi Giannetti presidente dell’Unione dei Comuni della Lunigiana, nonchè sindaco di Fivizzano, Andrea Tagliasacchi presidente dell’Unione della Garfagnana, Andrea Remaschi presidente dell’Unione Mediavalle del Serchio e altri sindaci. Fabio Baroni, noto storico, ha illustrato lo stato dell’arte dei progetti realizzati sul percorso. Sono state eseguite già molte opere come il Logo, il tracciato pedonale, ciclistico, automobilistico e camperistico già definiti, installazioni di pannelli illustrativi, mappe, totem lungo il percorso fra Lunigiana e Garfagnana e nelle stazioni ferroviarie della tratta Aulla-Lucca. Nel progetto Gal Lunigiana inoltre il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano ha ristrutturato e attrezzato la scuola di Regnano di Casola e la “Casa del Pellegrino“ in piazza Medicea a Fivizzano come “Punti Tappa“ della Via del Volto Santo. Restano da completare o attivare: l’organizzazione della manutenzione e pulizia ordinaria annuale che vede la proposta: da affidare per più anni al CAI (pedonale) e alle associazioni Lunigiana x Bike e Epic Garfagnana per il ciclistico; completare la segnaletica verticale ad Aulla, Licciana, Villafranca, Bagnone e Pontremoli; organizzare un soggetto gestore Lunigiana-Garfagnana per le utenze della Via del Volto Santo; organizzare la rete dei Punti Tappa pubblici. "Tra Lunigiana, Garfagnana e Mediavalle – ha detto Giannetti – già investiti oltre 500mila euro".

R.O.