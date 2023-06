Riflettori sulla scultura “White” accende il centro storico e lo trasforma in museo

di Daniele Rosi

Le strade e le piazze del centro storico da oggi sono gallerie d’arte ricche con sculture e installazioni di artisti nazionali e internazionali. E’ la ‘White Carrara’, giunta alla sua settima edizione. Un evento lungo oltre tre mesi che darà spazio alla scultura in tutte le sue forme, anche con la fotografia d’autore a Palazzo Binelli, capace di raccontare sotto altri punti di vista il marmo nella sua declinazione. Oggi l’apertura ufficiale con l’inaugurazione alle 18.30 sul palco della musica in piazza d’Armi e il concerto dei Cage alle 21.30. Ma Carrara sarà la scultura, anche attraverso “White”, fino al primo ottobre. Nomi importanti quelli degli scultori coinvolti le cui opere saranno esposte in queste settimane nel centro storico: Giò Pomodoro, Sergi Barnils, Mattia Bosco, Stefano Canto, Michelangelo Galliani, Mog, Mikayel Ohanjanyan e Quayola.

Un’edizione la cui direzione artistica è stata affidata al curatore e gallerista milanese Claudio Composti, con un’offerta culturale che si rinnova in due progetti paralleli che ‘giocano’ sul tema della trasformazione dal blocco non lavorato, alle varie forme della scultura contemporanea. Una scultura viva, in movimento, interpretata anche da alcuni degli autori. A spiegare l’idea è lo stesso direttore artistico Claudio Composti, presente al Mudac insieme alla sindaca Serena Arrighi, all’assessore alla cultura Gea Dazzi e alla dirigente del settore culturale Cinzia Compalati, a cui è affidata la direzione del progetto.

"Negli anni il concetto di scultura è cambiato – ha sottolineato Composti – e vengono utilizzati anche materiali oltre al marmo, che possono far riflettere su dove abbia fine quella che noi definiamo scultura, e dove invece cominci l’idea di installazione. Gli otto scultori coinvolti, che ringrazio per la partecipazione, attraverso le loro opere proveranno a fornire una risposta". Soddisfatta la sindaca Serena Arrighi per la sua prima “White”: rimarca la forte volontà di tutte le parti coinvolte di mettere in piedi un evento di grande qualità e che armonizzasse opere e territorio. "Sarà una White raffinata con tante installazioni diffuse – hanno aggiunto Gea Dazzi e Cinzia Compalati – e abbiamo perciò deciso di allungarla fino al primo ottobre". L’edizione 2023, organizzata dal Comune di Carrara, è in collaborazione con Imm-CarraraFiere e Fondazione CrC, con il patrocinio della Regione Toscana, il sostegno di Fondazione Marmo, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana nord ovest.