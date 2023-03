Riflettori sui balneari "La proroga annullata? Il nodo da sciogliere è mappare il litorale"

All’indomani della sentenza del Consiglio di Stato che “stoppa“ la proroga senza gara delle concessioni perché "si pone in frontale contrasto" con la direttiva Bolkestein e va dunque "disapplicata da qualsiasi organo dello Stato", intervengono gli operatori del litorale apuano. Che analizzano la situazione alla luce degli step all’orizzonte, delle conferme e dei nodi ancora da sciogliere. Quello cruciale riguarda la mappatura del litorale – da ultimare entro luglio – per dimostrare la “non scarsità della risorsa“. E c’è chi, come Itala Tenerani, oltre a mostrarsi preoccupata dalla situazione, guarda avanti alla stagione alle porte.

"Le nostre categorie sindacali – dice la presidente del Consorzio balneari Massa – sono al lavoro per un confronto con i referenti del governo per cercare la soluzione e individuare la strada da percorrere. Intanto ci stiamo preparando e già lavoriamo per affrontare i primi ponti delle festività e la stagione estiva per offrire a residenti e turisti i nostri servizi con la professionalità di sempre". "Quella della decisione del Consiglio di Stato non è una notizia che giunge nuova – ha sottolineato Stefano Gazzoli, presidente Fiba Confesercenti – Che l’organo si pronunci in modo negativo sulle proroghe lo potevamo immaginare, lo fa dalla sentenza emessa in adunanza plenaria nel novembre 2021. Il governo avrebbe dovuto, secondo il decreto concorrenza, normare la materia entro fine febbraio 2023. Bisogna dare un tempo per riformare la materia, affinché avvenga in modo organico. Rispettando il diritto europeo e il mondo che fa parte del mantenimento dei servizi di turismo balneare. Il cambiamento va strutturato e questo il governo ha dovere di farlo. Ci aspettiamo a breve di essere convocati al tavolo governativo per poter dialogare in primis sulla mappatura. Capiamoci, non siamo contrari al diritto comunitario a priori. Quello che come Confesercenti vogliamo è il riconoscimento del valore di impresa. La mossa del Consiglio di Stato? Può leggersi come un segnale che i tempi stringono". Dello stesso avviso la presidente di Sib Confcommercio, Stefania Frandi: "La questione balneari si trascina da 12 anni, lo snodo chiave è la mappatura. La sentenza è un monito al governo perché faccia presto: serve una normativa definitiva compatibile con diritto UE e la salvaguardia della nostra tradizione balneare. Anche i Comuni vogliono risposte per gestire la concorrenza". "Il Consiglio di Stato faccia la sua parte e lasci legiferare il Parlamento – ha aggiunto Silvio Marchiori, Cna balneari – E poi una direttiva europea non può essere retroattiva, quindi se è entrata in vigore in Italia nel 2009 le concessioni antecedenti? A esse non può essere applicata. Aspettiamo l’intervento del goveno che ha promesso la riforma del settore. L’essenziale è che l’attesa mappatura sia fatta bene. Dopo tanti anni si naviga ancora a vista e sinceramente questa mossa del Consiglio di Stato non la comprendo. Sono fiducioso? No, ma neanche negativo".

Irene Carlotta Cicora