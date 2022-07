Riflettori su demenza e Alzheimer: dall’assistenza al sostegno familiare

Un percorso territoriale di approfondimento sul tema della Demenza e dell’Alzheimer che coinvolge cittadini, operatori del settore, volontari, amministratori pubblici e dirigenti delle istituzioni del settore sociosanitario. Arriva a Massa la tappa del tour organizzato da Aima con istituzioni locali e Regione Toscana per creare occasioni di confronto, scambio di conoscenze, comunicazione e sensibilizzazione sul tema. L’appuntamento domani dalle 9 nella Sala Viti, alla cooperativa “Di Vittorio” in via del Cesarino 38. Dopo l’introduzione del presidente Aima Firenze Manlio Manera, i saluti del sindaco Persiani, del sindaco di Carrara Serena Arrighi, dei presidenti della Sds Lunigiana Riccardo Varese e Melina Ricci, presidente della “Di Vittorio”. Poi un incontro, moderato dall’assessore al sociale di Massa Amelia Zanti e da Davide Lacangellera di Anci Toscana. Tra i relatori il giornalista Michele Farina, il presidente dell’associazione psicogeriatria Marco Trabucchi, l’assessore regionale Serena Spinelli (nella foto), i direttori Asl Amedeo Baldi (Sds Lunigiana), Monica Guglielmi (Distretto Apuane), Valeria Massei, responsabile Educazione e promozione della salute, la geriatra Carolina Mobilia, Michela Zanetti, neuropsicologa e psicoterapeuta. "Gli incontri con le comunità, e quindi tra professionisti, istituzioni e cittadini – spiega il presidente Aima Firenze Manlio Matera – sono una preziosa occasione per mettere a fuoco percorsi di cura e assistenza presenti sul territorio ma anche progettualità a sostegno delle famiglie che hanno sempre più bisogno non solo di informazione e orientamento, ma anche supporto, ascolto e prospettiva".