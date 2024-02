"Rifiuti sparsi. Troveremo i responsabili"

Rifiuti sparsi un po’ ovunque lungo via Monteverde, la zona residenziale cittadina (nella foto). A denunciare lo spiacevole episodio è stata la stessa Nausicaa, dopo che ieri mattina gli operatori durante il turno nella zona collinare si sono trovati davanti sacchi neri accatastati lungo i bordi della strada, e rifiuti sparsi in vari punti. E come già accaduto per i rifiuti abbandonati al Lavello si stanno cercando elementi utili a identificare gli autori di questo gesto incivile. "I nostri operatori hanno trovato quanto documentato nelle fotografie – racconta il presidente della società, Antonio Valenti –. In questo caso non si può parlare di errori di conferimento e neppure di fare una raccolta differenziata non corretta. Chi sparge rifiuti sul suolo pubblico in questo modo svolge un’azione dolosa e spregevole verso il territorio e i concittadini. Dispiace poi vederlo in una zona bella come Monteverde, dove molte persona vanno a camminare o a fare attività sportiva, godendo della vegetazione circostante".

Da Nausicaa ricordano che abbandonare rifiuti come accaduto in via Monteverde per la collettività diventa un costo: il recupero e lo smaltimento di questi rifiuti, che diventano ‘indifferenziati’, ha un prezzo maggiore rispetto a quelli differenziati, e le operazioni di pulizia andranno inevitabilmente a pesare sulla Tari dei contribuenti. "Serve un cambio di passo da parte di tutti – conclude Valenti – Nausicaa da mesi mette un impegno costante nell’andare a intercettare le problematiche dei cittadini e capire come migliorare la raccolta differenziata, ma basta il comportamento scorretto di pochi per far piombare nell’immagine di degrado anche una zona bella e immersa nel verde. L’azienda si attiverà per provare a risalire ai responsabili e imputare loro quanto previsto dalla normativa".