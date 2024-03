Rifiuti e ambiente. Appuntamento a Ca’ Michele

Domani alle 17,30 Cà Michele a Bonascola ospita la conferenza ‘Il nuovo piano regionale dell’economia circolare. Scelte innovative e tecnologie affidabili per una gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti’. Un argomento legato al revamping di un impianto del Cermec per realizzare un biodigestore. Si cercherà inoltre di capire perché dei 100 Comuni delle provincie che fanno parte dell’Ato Toscana Costa, 97 sono già confluiti in Retiambiente, la società a totale capitale pubblico individuata dall’Ato per la gestione del servizio, e perché Carrara e Massa sono tra quelli ancora fuori. Che fine faranno Asmiu e Nausica? Ne parleranno l’assessore regionale Monia Monni, la sindaca Serena Arrighi, il responsabile del progetto biodigestore di Cermec Stefano Donati, il presidente del ‘Comitato unitario per il controllo analogo di Retiambiente’ Marco Pinelli e la segretaria provinciale del Pd Elisabetta Sordi.