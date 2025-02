Rifiuti, accordo per rimuoverli dalle strade

Firmato ieri a Livorno, nella sede dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Toscana Costa, un Protocollo d’intesa per intervenire sul fenomeno degli abbandoni di rifiuti sulle strade provinciali, unendo così alla lotta all’abbandono dei rifiuti, la tutela della sicurezza degli utenti e il decoro del territorio, con l’obiettivo di contribuire ad aumentare ulteriormente la raccolta differenziata sul territorio. Alla presentazione del protocollo anche tutti i firmatari: il direttore generale di Ato Pinotti, il vicepresidente di RetiAmbiente Spa Giuseppe Maurizio Gatti, e i presidenti delle Province di Lucca, Pisa, Livorno e Massa Carrara, Gianni Lorenzetti.

Il Protocollo nasce dalla volontà congiunta di superare l’incertezza normativa in merito alla competenza sulla gestione dei rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali. I firmatari del Protocollo hanno dunque deciso di unire gli sforzi per condividere una gestione efficace declinandola in tre linee operative d’intervento. Durante la manutenzione ordinaria delle strade provinciali, sarà il personale incaricato dalla Provincia a raggruppare eventuali rifiuti abbandonati misti, differenziandoli quando possibile, per poi depositarli sul ciglio nel punto di raccolta concordato con il gestore, oppure nel Centro di raccolta comunale. Per i rifiuti che non rientrano nei normali servizi d’igiene urbana (discariche abusive, grandi elettrodomestici, rifiuti ingombranti, rifiuti pericolosi, ecc.), la raccolta e lo smaltimento competono invece alla Provincia, che potrà attivare una specifica convenzione con il gestore per la rimozione.