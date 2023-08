Rievocazioni, letture, cucina e antichi mestieri in Lunigiana: scopri la magia del territorio

Il weekend di Ferragosto e dintorni dà spettacolo con giornate ricche di eventi. Un cartellone denso di appuntamenti culturali estivi con una serie di attività stimolanti per tutte le età, con l’obiettivo di promuovere l’interazione sociale e il divertimento, nonché valorizzare il territorio. Se non sapete cosa fare ecco qualche suggerimento da non perdere. Tornano in scena i ’Mestieri nel borgo’ a Ponticello di Filattiera, stasera dalle 18, un interessante panoramica degli aspetti più significativi della civiltà contadina. Poi domani alle 21.30 Riccardo Boggi e Rolando Paganini presenteranno il libro ’La madia racconta’. Non mancheranno gli stand gastronomici e l’esposizione di prodotti artigianali. Sempre domani a Succisa Villavecchia, nel Comune di Pontremoli, alle 17 nella biblioteca di paese si inaugura la mostra ’Andar lontano’ storia dell’emigrazione locale illustrata da Debora Antiga con l’introduzione di Paolo Bissoli. Termina invece oggi la seconda edizione di ’Filetto Rinascimentale’ organizzata dall’associazione sarzanese ’Senza Tempo’, con il patrocinio del comune di Villafranca, che apre le porte del borgo di Filetto. I banchi storici rallegrano le strade, la cucina tradizionale e piatti provenienti dalla tradizione storica. Tante le iniziative in programma tra affascinanti danzatrici, musici e figuranti.

Novità di quest’anno le conferenze all’interno del Chiostro curate da Daniela Tresconi: stasera chiude Francesca Baldassarri con il libro ’Ricci e capricci’. Al Cinema Manzoni di Pontremoli domani, alle 21, laproiezione promossa dall’Istituto Storico della Resistenza Apuana e dell’Età Contemporanea del film ’Bosco’ della regista Alicia Cano Menoni, già selezionato al festival di Cannes. Opera dedicata a Bosco di Rossano, paese da dove emigrarono i suoi avi un secolo e mezzo fa alla volta dell’Uruguay. A Pontremoli la regista sarà presente per dialogare con il pubblico.

Sempre domani alle 18 a Montedivalli in Comune di Podenzana, si svolge la festa di San Rocco con una messa celebrata da don Franco Pagano, parroco di san Francesco a Sarzana. La serata proseguirà poi alle 21 in piazza Eugenio Lenzi con il tradizionale concerto che vedrà Michele Corradi e Domenico Marchini all’organo, Diego Marchini, tenore, don Franco Pagano al violoncello, don Pierluigi Passoni al violino, con la partecipazione straordinaria di Federico Favilli all’organo. Termina stasera nel Parco della Sasi, a Monzone, la 41esima edizione della ’Sagra della trota’, forse la più antica in Lunigiana fra le sagre collegate a prodotti del territorio.

Natalino Benacci