Ridotto degli Animosi, c’è l’ok per la riapertura

E’ arrivato nei giorni scorsi il via libera definitivo da parte dei vigili del fuoco alla riapertura del Ridotto del teatro degli Animosi. Le sale di piazza Fabrizio De André torneranno così disponibili alla città dopo anni di chiusura.

"E’ un’ottima notizia e sicuramente un buon modo per chiudere il 2023 – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Elena Guadagni – In questi mesi sono stati completati tutti i lavori che ci erano stati richiesti e pochi giorni fa è arrivato il via libera definitivo da parte del comando dei vigili del fuoco alla riapertura degli spazi del Ridotto degli Animosi. Si tratta di un luogo importante per tutta la città che da troppo tempo era chiuso e che ora, finalmente, potrà tornare a essere quel punto di riferimento per iniziative culturali che è sempre stato".

"Ci tengo a ringraziare a nome mio e di tutta l’amministrazione i nostri uffici per il grande lavoro svolto che ci ha permesso di restituire ai carrarini un luogo fortemente identitario e di riaccendere una luce nel nostro centro storico. Ora che i lavori sono terminati e che è arrivato anche l’ok da parte dei vigili del fuoco – conclude – tutti gli spazi del Ridotto potranno essere utilizzati tanto dal Comune che da associazioni ed enti, ma prima stiamo già lavorando ad organizzare un’inaugurazione ufficiale che ci permetta di festeggiare tutti assieme la riapertura".