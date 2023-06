Ridolfi compie l’impresa in 3 ore e 25

Questi i risultati delle competitive. Nella 35 chilometri maschile il primo è Jacopo Fontanini (Camaiore) in 3h25’11 seguito da Fabrizio Ridolfi (Orecchiella) in 3h31’32, Luca Lombardi (Run Card) in 4h00’35, Alessio Donati (Trail Running Project) in 4h05’37, Andrea Menegatti (Podistica Pratonord) in 4h05’59. Nella 35 femminile la prima è Sara Lagomarsino (Atletica Levante) in 4h25’47, seguita da OlgaLepyokhina (Atletica Nord Centro) in 4h51’28, Stella Pacini (Grande Trekking) in 4h54’31, Federica Migliori (Filirun Team) in 5h05’39,Giulia Antonioli (Run Card) in 5h10’48. Nella 21 chilometri maschile primo Massimo Mei (Atletica Castello) in 1h52’45" seguito da Andrea Marinucci (Specialisti) in 1h58’15, Mirco Zancarli (Bolf Team) in 2h, Federico Badiani (Montecatini) in 2h01’53, Edoardo Ricci (Grande Trekking) in 1h20’39". Nella 21 femminile vince Laura Burzi (Radio Centro) in 2h21’22 seguita da Sara Tognini (Stracarrara) in 2h29’56, Valentina Addorisio (Podistica Medicea) 2h57’23,