"Ricordare Portonato Morto per la libertà"

"Il suo pensiero era ai monti e sui monti cadeva per la libertà d’Italia a soli 21 anni, il patriota Portonato Fedele di Vezzano Ligure, il 2 Luglio 1944". Questa la frase scritta su una vecchia lapide nascosta nel bosco, in località Ponte del Coppo, provenendo da Bastia poco prima di fare l’ingresso nella piccola realtà di Cuccarello, Comune di Licciana Nardi. Ricorda il giovane partigiano Fedele Portonato, colpevole solo di essersi opposto ai soprusi dei nazifascisti. Era stato catturato durante un rastrellamento della “Unternem Wallenstein 1“, nell’area a est del passo della Cisa fino alla statale del Cerreto. In avanscoperta, vi era un’unità mobile della Polizia di Sicurezza, un "kommando" di 60 uomini specializzati nella lotta antipartigiana, guidati dal tenente delle SS Herbert Andorfer. Accanto ai tedeschi, operava un contingente della X Mas; furono loro a catturare Fedele, il 1° Luglio ‘44. Volevano fucilarlo in piazza a Licciana, su ordine del tenente Bertozzi, ma il podestà dell’epoca si oppose e il giorno dopo lo condussero al ponte del Coppo,alle porte di Cuccarello e dopo averlo torturato lo uccisero nel bosco. Fu costretto a scavarsi la buca ma gli aguzzini, dopo averlo ucciso, lo ricoprirono solo con un pò di terra lasciando lasciando all’aperto la testa e le gambe. A scoprirne la storia, Luciano Bertolini, classe ‘51 di Aulla, titolare dell’omonima autofficina nei pressi dell’autostrada che per il 25 aprile, non ha esitato a recarsi in quel luogo dimenticato da troppo tempo dagli uomini. "Anche Portonato ora ha il suo mazzo di fiori legati con nastro tricolore - ha detto - Li ho portati io, un dovere ed un grande onore".

Roberto Oligeri