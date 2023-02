Oggi in scena, alle 21, al Teatro dei Servi di Massa lo spettacolo “O signore dal tetto natio” , interpretato da Bernardino Bonzani e Monica Morini con le musiche dal vivo di Gaetano Nenna. Lo scopo è quello di consevare "la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale italiano". Il 10 febbraio 1947 si firmò il trattato di pace di Parigi che ridisegnò tutta l’Europa. Quella firma sancì l’annessione di alcuni territori italiani a quella che allora era la Jugoslavia, ciò provocò l’esodo di migliaia di istrani verso il territorio Italiano.

"Sul piroscafo Toscana partito da Pola duemila profughi italiani nel viaggio di addio intonano all’unisono il canto verdiano" spiega Bernardino Bonzani, ideatore e regista dello spettacolo insieme a Monica Morini "Questa storia è fatta di molte voci. Ci si può mettere in ascolto dei fili delle vite spezzate per vedere dove la guerra ha portato ferite che ancora non sono state ricucite. Seguire le orme di chi è stato respinto oltre i confini, dei profughi, degli esuli, degli sconfitti. Non c’è una sola verità, la storia è fatta di contraddizioni, di voragini, di passi dolenti, di canti cancellati".

Lo spettacolo, che si avvale della ricerca storica e drammaturgica di Annamaria Gozzi e Bernardino Bonzani, è stato presentato due anni fa in streaming ricevendo grande attenzione da parte del pubblico. L’ingresso è gratuito previa prenotazione all’indirizzo mail [email protected] o al n. 349 5549536. Info: 0585 490576, 0585 490213.