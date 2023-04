Riconciliarsi in 14 progetti La comunità fa museo tra mostre e arte terapia

di Daniele Rosi

Una comunità che diventa arte e museo. Con questo intento è partito ieri mattina il progetto partecipativo ‘Riconciliarsi. Artisti, comunità, istituzioni’ promosso dal Comune e prodotto dal Mudac in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti, l’Istituto Valorizzazione Castelli e l’associazione OltreCarrara Studi Aperti. Un vero e proprio lavoro collettivo che ha portato alla nascita di ben 14 progetti distribuiti tra incontri, mostre, installazioni, performance, laboratori, arte terapia e passeggiate. Un processo durato mesi e che si è compiuto grazie a momenti di condivisione, assemblee cittadine e incontri pubblici, che hanno riunito le varie componenti della comunità di Carrara. Molte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto partecipativo; progetto dal taglio estremamente trasversale e che fin dal primo momento ha puntato al coinvolgimento di diverse fasce d’età e sociali del territorio: bambini, studenti, ragazzi, ospiti di una casa di riposo, detenuti di un carcere, artisti, associazioni e studenti dell’Accademia, solo per citarne alcuni.

Ieri mattina al Mudac la presentazione del progetto, illustrato dall’assessore alla cultura Gea Dazzi, da Maria Rosa Sossai, ricercatrice artistica e curatrice del progetto, ed Elisa Marrone dell’associazione ‘Oltre’. "Si tratta di un progetto diffuso nei tempi e nei luoghi – hanno spiegato – che ha coinvolto varie componenti, anche come fascia d’età. Non si tratta solo di un qualcosa di artistico perché è un progetto che mira soprattutto anche all’aspetto culturale. Proprio la cultura dovrà essere un elemento di tutti e per tutti. Quattordici progetti non sono pochi e speriamo che la maggior parte di questi possa essere anche da stimolo per un miglioramento nella qualità della vita delle persone". I quattordici progetti saranno distribuiti tra aprile, maggio e giugno. Ieri si sono svolte le prime iniziative in calendario con l’inaugurazione del murale ‘Con le ali ai piedi’ in vicolo San Piero e il flashmob ‘Un pomeriggio al Carrione’ tra i ponti delle Lacrime e della Bugia. Oggi alle 18 alla biblioteca della Sala Gestri ci sarà la presentazione del libro ‘Sei’ a cura dell’associazione Qulture, oltre all’inaugurazione della mostra ‘ioilmiocorpo’ del fotografo Paolo Zavanella. I rimanenti appuntamenti in programma si articoleranno, ovviamente tra le strade e gli edifici di Carrara, tra il 26 e il 28 maggio, e l’ultima fase tra il 23 e il 24 giugno. I 14 progetti rappresentano di fatto una passeggiata urbana per la scoperta di luoghi della città attraverso anche la fruizione di una mappa online a disposizione del pubblico. Il programma completo dei vari appuntamenti spiegati nel dettaglio è disponibile sul sito del Mudac di Carrara.