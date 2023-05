’Riconciliarsi’ attraverso l’arte Al Mudac gli oggetti della nonna "La storia dell’intera comunità"

Un vecchio quaderno di scuola, l’album di una maestra dell’11 aprile 1956, una spada regalata più volte che poi torna casualmente al proprietario originario, ma anche vecchi giochi e piccoli oggetti. Cose in apparenza normali che invece nascondono storie personali. Questa la filosofia che anima una parte del percorso partecipativo ‘Riconciliarsi’, la mostra il corso al Mudac di San Francesco organizzata dal museo in collaborazione con l’Accademia, l’Istituto valorizzazione castelli e l’associazione Oltre Carrara Studi Aperti. Una mostra che prende spunto dall’esperienza del museo di Zagabria e che coinvolge l’intera comunità. Di ieri l’inaugurazione di ‘Oggetti della memoria’ curata da Xenia Guscina e Luca Locati Luciani, mentre per le 11 di domani sarà svelata al pubblico l’opera ‘Cellula emozionale’, installazione che simula una cella realizzata all’interno del laboratorio di cartapesta del carcere di Massa sotto la supervisione di Giusi Ricco, e con la collaborazione del laboratorio ‘Riciclasseblarte’. E a seguire (alle 18) il Palco della musica di Piazza Gramsci, ospiterà la conversazione ‘L’Orfeo e` fuori. Movimenti Lgbt+ in Toscana negli anni Settanta e Ottanta: le esperienze del Fuori e del Collettivo Orfeo’, organizzato dal direttore del Centro Aldo Mieli, Luca Locati Luciani, con la partecipazione del duo Francesco Urbano Ragazzi e di Andrea Pini. Oggi alle 11 alla Casa di Riposo Regina la restituzione del laboratorio L’arte che risveglia, a cura dell’artista Ana Maria Nistor e Luca Graziano. Dalle 14 in Piazza Alberica laboratorio di mosaico con Suzanne Spahi ed Enzo Tinarelli.

Tornando al Mudac, ieri è stata inaugurata l’installazione ‘Giardino fragile’ del docente dell’Accademia Fabio Sciortino. A parlare del senso di ‘Riconciliarsi’ c’erano la direttrice del Mudac Laura Barreca, la curatrice Maria Rosa Sossai, l’assessore alla Cultura Gea Dazzi, Juan Carlos Allende di Oltre, Luca Locati Luciani. "Il museo diventa dispositivo – ha detto la direttrice – nell’ottica di un rapporto solidale, un modo condiviso di gestire il museo. Questo non è un progetto ma un processo partecipativo che cambia il linguaggio dei musei. Riconciliarsi non è facile, soprattutto con le istituzioni, che hanno dei vincoli. Dopo il conflitto nasce la riconciliazione". Per Maria Rosa Sossai invece la riconciliazione "è qualcosa di diverso dal perdono – ha detto – si rinnova di continuo". "Questa partecipazione merita una continuità – ha detto l’assessore Dazzi –, non può essere dispersa", "non è una mostra sulla storia di Carrara – ha aggiunto Locati Luciani – ma sulla sua comunità". Juan Carlos ha parlato di conflitto come occasione per confrontarsi".

Alessandra Poggi