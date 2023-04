"Richieste in fase di attuazione o già realizzate"

"Le mancanze rilevate non hanno mai messo in pericolo il regolare funzionamento del Lavello 1, che ha sempre lavorato efficacemente. Gaia è attenta e vigile al rispetto di tutte le prescrizioni della Regione: a riprova di questo, le attività richieste sono state già nel frattempo realizzate o sono in fase di attuazione". E’ la risposta di Gaia dopo la ’diffida’ della Regione riguardo all’impianto di depurazione sulla base delle rilevazioni di Arpat. "Le prescrizioni – continua la nota di Gaia – hanno riguardato riparazioni di attrezzature da ripristinare o sostituire su alcune (poche) sezioni dell’impianto, così come evidenziato dal sopralluogo di Arpat del novembre scorso, e che devono essere implementate da Gaia entro 60 giorni dal decreto (aprile 2023). Si tratta di una normale procedura di controllo che consente di confrontare e mappare gli interventi, perfezionare gli strumenti e fornire impulso alle nuove opere. Gaia ha realizzato, specie negli ultimi anni, fondamentali interventi sul Lavello 1 (con investimenti per 3 milioni di euro), conseguendo importanti risultati in termini di migliorate funzionalità dell’impianto, con ricadute positive sul contenimento dei cattivi odori e anche sulla qualità delle acque di balneazione. L’impegno non è concluso: nuovi e ulteriori investimenti, pari a 6 milioni, saranno stanziati fino al 2025".