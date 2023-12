Richieste anche dal settore bonifiche

Non mancano richieste, seppur più contenute, da parte degli altri uffici della Regione Toscana sul nuovo Piano regolatore del porto di Marina di Carrara. Il settore bonifiche e siti orfani Pnrr evidenzia "che l’area oggetto del nuovo Prp ricade in parte nel Sir (Sito di Interesse Regionale) di Massa Carrara individuando i procedimenti di bonifica presenti nella suddetta area costituiti dal piazzale di levante ex discarica Città di Massa" e all’estremità nord est una "ex-discarica non ancora caratterizzata". Il settore sistema informativo e pianificazione del territorio specifica che "i successivi strumenti di attuazione del piano dovranno rispettare e porsi in coerenza con gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni del Piano di indirizzo territoriale" con riferimento ad alcune strutture che dovrebbero essere realizzate come il posizionamento della stazione marittima, l’approdo turistico o altre che possono evidenziare una delimitazione degli specchi acquei o delle prospettive visuali.

Infine il settore logistica e cave ravvisa in particolare "la necessità di integrare alcuni articoli delle Norme tecniche di attuazione riguardanti la disciplina pianificatoria delle zone incluse nelle ‘aree di interazione porto – città’, l’area dell’approdo turistico richiamando i contenuti della Disciplina del Masterplan".

Il parere della giunta regionale, che deve essere presentato entro 45 giorni dall’invio del Prp, si limita ad analizzare la "coerenza di quanto previsto con riguardo alle aree portuali e retro-portuali perimetrali con i contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti relativi alle aree contigue a quelle portuali e retro-portuali sulle quali le previsioni del Prp potrebbero avere impatto".