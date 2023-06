"Ricciardi defenestrato? La scelta arriva tardi..."

Stefano Benedetti, ex militante di Forza Italia e fino a marzo presidente del consiglio comunale commenta le azioni prese dal regionale del partito del Cavaliere. "Apprendo con non poco stupore – spiega– che il coordinatore regionale Marco Stella ha commissariato Emanuele Ricciardi, fino ad oggi riferimento provinciale dei dirigenti di FI, anche nazionali. Evidentemente hanno capito con il senno del poi, che lo stesso ha fatto provocato troppi danni, quelli stessi che il sottoscritto insieme ad altri amici, abbiamo denunciato in passato e che sono stati il motivo principale della mia espulsione dal partito".

"Oggi Forza Italia – spiega – a seguito della mala gestione di ricciardi, è letteralmente scomparsa dallo scenario politico locale. Nulla, quindi, da criticare sulla decisione di Stella, ma solo una constatazione sul ritardo dell’intervento che a mio avviso doveva essere effettuato prima della campagna elettorale e ciò ci avrebbe permesso di pianificare una strategia elettorale a favore di Forza Italia".