Ricci: "Uffici postali da salvaguardare Va ripensato il progetto delle Polis"

Uffici postali da salvaguardare. Nella logica di interlocuzione con i corpi intermedi il candidato sindaco di centro sinistra, Enzo Ricci, ha affrontato il problema degli uffici postali e della loro tutela, soprattutto nei luoghi periferici. "Penso che vada ripensato il progetto delle Polis, attualmente applicabile negli uffici di Comuni sotto i 15mila abitanti. Noi abbiamo uffici periferici, tipo quello di Canevara, unico rimasto in tutta la montagna massese e che necessita di essere potenziato". Con il progetto Polis gli uffici postali dei piccoli centri saranno resi i più accoglienti e trasformati in Sportello Unico digitale di prossimità attivo 24 ore su 24. Una soluzione che potrebbe migliorare la situazione della zona montana semplificando la vita dei cittadini, riducendone al minimo i disagi grazie alle soluzioni digitali che saranno disponibili negli uffici postali di zone meno accessibili. "Per questo motivo va rivisto il progetto affinché possa essere applicato anche in quei comuni oltre i 15mila abitanti ma che presentano zone periferiche disagiate. Le Poste hanno una funzione diversa da quello che altri uffici possono avere – commenta Ricci –. Sono punto di riferimento di una memoria identitaria, di fiducia per il cittadino. È importante avere un rapporto con intermediari locali: l’interlocuzione con Poste potrà permetterci di individuare soluzioni non imposte dall’alto". E comunque, dopo la chiusura degli uffici montani di Forno, Casette e Altagnana, causando notevoli disagi alla popolazione residente, si affacciano soddisfacenti prospettive per Canevara, che sarà potenziato con due persone in pianta stabile. Tra le novità, pensare alla riapertura dell’ufficio di Altagnana una sola volta la settimana.

Taccuino. Oggi intanto sarà una domenica intensa per Enzo Ricci. Il candidato Pd è alla Casa socialista di Forno, dalle 10,30 alle 12, per l’incontro ’Borghi montani da riscoprire: Forno e le sue criticità’, accompagnato dalla presentazione del libro ’La Casa socialista di Forno, la storia la memoria’ di Angela Maria Fruzzetti e Massimo Michelucci. Nell’occasione, come da tradizione, sarà offerto un aperitivo a base di vermouth e savoiardi rievocando quel Primo Maggio di 111 anni fa, quando la casa fu inaugurata. Nel pomeriggio, alle 15 Ricci incontrerà i cittadini della Cervara. Alle 178 sarà alla Torre Marina per un incontro con le associazioni. Alle 18.30 inoltre sarà al Circolo della Vela Ugo Pisa per parlare sul tema ’Sicurezza idrogeologica fiume Frigido’. La giornata si concluderà al comitato elettorale ’Spazi aperti’, in via Dante, dove è in programma un Dj set dei giovani delle liste elettorali per Enzo Ricci sindaco.