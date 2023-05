Ricci: "Più risorse per i luoghi della sofferenza"

Centro sociale Caritas, cooperative sociali, centro Aias: un breve tour nei... luoghi della sofferenza. Il candidato sindaco del centrosinistra, Enzo Ricci, ha portato l’assessora regionale Serena Spinelli a conoscere queste realtà del territorio che vivono situazioni di difficoltà. "Sono luoghi – ha detto Spinelli – che hanno bisogno di uno sguardo di un certo tipo perché fanno parte di un pezzo del nostro sistema di presa in cura". "In tutti i luoghi dove ci sono disuguaglianze – ha ribadito Ricci – l’amministrazione deve metterci testa. Il centro Caritas fa un’opera di volontariato importantissima senza clamore. Ogni giorno dà da mangiare a 45 persone e, cosa che non credevo, non ci sono solo stranieri ma tanti massesi, al contrario della narrazione populista e falsa della destra. Laddove ci sono le disuguaglianze sociali noi dobbiamo intervenire. La presenza dell‘assessora Spinelli ci mette nelle condizioni di avere una interlocuzione diretta con la Regione per cercare di intercettare risorse d aiutare queste realtà". Forte il messaggio della Spinelli: "Speriamo di conquistare questo Comune. C’è una visione di sinistra e di destra che nelle politiche sociali si vede in maniera roboante. Il nostro approccio è teso a favorire le persone a ottenere opportunità per costruire una loro autonomia e dimensione di qualità della vita e non un approccio di pietà".