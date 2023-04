Ricci, obiettivo montagna "Sono necessari investimenti per turismo e produzioni locali"

Rilanciare il turismo in montagna: investire sull’Orto Botanico e sul rifugio Città di Massa. Convinto della necessità di promuovere un turismo mare-monti, il candidato sindaco del centrosinistra, Enzo Ricci, ha fatto visita alle due strutture a Pian della Fioba, accompagnato dal capolista di ’Massa è un’altra cosa’ Nicola Del Sarto. "L’orto botanico Pellegrini Ansaldi è una realtà del nostro territorio che ha bisogno di essere aiutata per potersi proporre anche come luogo di attrazione turistica. Vicino abbiamo il rifugio Città di Massa e compito dell’amministrazione è mettere in sicurezza le strutture. Fortunatamente c’è un gruppo di ragazzi che gestiscono le strutture e che sono i guardiani del luogo, per cui l’amministrazione deve metterli in condizione di poter svolgere pienamente la loro attività. Non sono tantissime le risorse necessarie da investire – ha aggiunto Ricci – ma servono dei tempi certi, fare bandi per consentire la messa in sicurezza di quelle realtà. Il Comune è proprietario dei manufatti e quindi deve mettere coloro che vogliono investire il loro futuro in quei luoghi, in condizioni di poterlo fare. Se vogliamo ripopolare i borghi, penso ad Antona, che potrebbe essere un luogo da mettere a disposizione dei giovani attraverso incentivi abitativi, o di turisti che scelgono il nostro territorio. Chiaro che la Marina dovrebbe essere il primo luogo di promozione per consentire di far conoscere anche i borghi".

Mare-monti, dunque, per un circuito che consenta la promozione turistica del territorio tutto l’anno. Per Ricci è possibile valorizzare la montagna sviluppando le produzioni locali: "Si sta in montagna se c’è un’economia che consente di starci". E alcuni giovani ci stanno provando. L’Orto botanico, gestito da Andrea Ribolini (34 anni) e il Rifugio Città di Massa gestito da Nicola Tavoni (30 anni), circondati da giovani collaboratori, fanno capire che la volontà di investire non manca. Ora si aspettano i fondi.

E a proposito di montagna domani mattina Ricci sarà a Forno, alla Casa socialista, alle 10,30, per l’incontro ’Borghi montani da riscoprire: Forno e le sue criticità’, accompagnato dalla presentazione del libro ’La Casa socialista di Forno – la storia la memoria’ di Angela Maria Fruzzetti e Massimo Michelucci. Nell’occasione, come da tradizione, sarà offerto un aperitivo a base di vermouth e savoiardi rievocando quel Primo Maggio di 111 anni fa, quando la casa fu inaugurata.