Ricci e Rinaldi "Aderire subito a ’Nidi gratis’"

"Il bando regionale ’Nidi gratis’ è un’iniziativa importante perché prevede la gratuità del servizio 0-3 anni per molte famiglie toscane e anche massesi . Per aderire i Comuni hanno tempo fino al 29 aprile, per questo come Pd non possiamo che invitare il Comune di Massa e la Commissaria ad aderire e promuovere questo importante bando, non solo perché siamo stati co-partecipi di questa iniziativa, ma perché crediamo fortemente in un sistema di welfare che agevoli i tempi di vita e di lavoro delle famiglie, così da incentivare anche l’occupazione femminile". Lo affermano il candidato a sindaco Enzo Romolo Ricci e la candidata consigliera Claudia Giuliani (nella foto). "Troppo spesso – dichiarano Ricci e Giuliani – sono le madri a dover lasciare la loro occupazione per accudire i figli. Dare la possibilità di usufruire del servizio nido gratuitamente è una risposta concreta per le fasce dI popolazione più bisognose. Inoltre costituisce l’ occasione per consolidare e ampliare la buona occupazione nei servizi e impostare il modello educativo avanzato sin dalla più tenera età. Pertanto invitiamo la commissaria Trio ad adempiere alle richieste del bando per dare anche alla nostra città la possibilita’ di cogliere l’opportunita che, meritoriatamente, la Regione ci offre".

Intanto Ricci continua la sua campagna elettorale con una serie di appuntamenti. Domani, dalle 16.30 alle 17.30, sarà alla sede di Filt Cgil in via Angelini e, dalle 18 alle 19, alla sede Uil in via Simon Musico (sopra il Conad). In serata poi sarà con tutti ghli altri candidati all’incontro organizzato dalla Confcommercio a Palazzo Ducale. Venerdì, inoltre, dalle 18.30 alle 20, Ricci sarà in piazza Mercurio, presso il dehor di ’Dry Lounge Dry’, per parlare di innovazione e imprenditorialità.