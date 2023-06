Riccardo Lauriello è ‘Senza filtri’

Riccardo Lauriello, 34enne di Massa-Carrara, autore di romanzi e raccolte di poesie, presenta il suo ultimo libro “Senza filtri” venerdì alle 18 allo stabilimento balneare Skikki Beach al Cinquale. Un incontro moderato da Michela Corsini, curatrice della biblioteca Palazzo Mediceo di Serravezza. Il libro si può trovare su Amazon sia in formato digitale sia in formato cartaceo. Il suo primo lavoro, nato per gioco e un po’ per caso, risale quasi a 10 anni fa e si intitola “Manuale per amanti inesperti” in cui il protagonista incontra sette donneche rappresentano i vizi capitali. Poi “Salsedine”, raccolta di poesie su famiglia, vita e mare. Quindi “Omega”, poesie dedicate alle vittime del Covid scritto nel 2020 quando è stato chiamato come operatore socio sanitario. Ora “Senza filtri”, vietato da Amazon ai minorenni: il linguaggio aulico si mixa a quello scurrile e gli argomenti vengono trattati senza troppi ricami. Il protagonista narra le sue avventure amorosesessuali e, al termine di un lungo percorso, trae le sue conclusioni senza risparmiare affondi pesanti.