Un ufficio Aci a Fivizzano, nella sede dell’Unione di Comuni, dove ogni martedì gli operatori saranno a disposizione dei cittadini. Un servizio utile, soprattutto per chi non può spostarsi. "Siamo molto soddisfatti che a Fivizzano torni l’ufficio Aci – ha detto il sindaco Gianluigi Giannetti –, dopo tre anni di chiusura dovuti all’emergenza Covid. Loro non avevano più a disposizione gli uffici, e l’Unione di Comuni con un bando glieli ha assegnati. E’ un servizio importante per gli anziani del nostro territorio, utile e fondamentale". Il direttore ha assicurato una collaborazione proficua, anche per corsi di educazione stradale ai bambini delle scuole.